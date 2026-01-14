İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan olay! Görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tarihi metruk binanın duvarı yıkıldı.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 06:38 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan olay! Görüntüleri ortaya çıktı
Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bulunan taştan yapılmış metruk binanın duvarı bilinmeyen bir nedenle yola doğru yıkıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde tarihi binanın uzun süredir boş olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri yıkılan duvarın altında herhangi bir kimsenin olup olmadığını tespit etmek için bir süre arama çalışması yaptı.

Taş duvarın üstündeki kalıntıların yeniden yıkılma tehlikesine karşı sokak şerit çekilerek kapatıldı.

Öte yandan, tarihi taş duvarın yıkılma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

