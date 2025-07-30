İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5825
  • EURO
    46,8773
  • ALTIN
    4342.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Beyoğlu'nda mobilya dükkanına silahlı saldırı

Motosikletli iki saldırgan, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir mobilya dükkanını kurşunladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, 2 şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda mobilya dükkanına silahlı saldırı
ABONE OL

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan, mobilya dükkanına kurşun yağdırdı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafında kısa sürede yakalanırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Piripaşa Mahallesi'nde 22 Temmuz'da 03.55'te meydana geldi. B.P.'ye (56) ait olan mobilya dükkanı motosikletli iki şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde silahlı saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin R.T.M. (27) ve S.Y.E. (19) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet kar maskesi ve 13 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca olayda kullanılan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.