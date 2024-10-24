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  • Beyoğlu'nda 'müstehcen parti' düzenlenen gece kulübü baskınında çok sayıda gözaltı! Detaylar kan dondurdu
Güncel

Beyoğlu'nda 'müstehcen parti' düzenlenen gece kulübü baskınında çok sayıda gözaltı! Detaylar kan dondurdu

Beyoğlu'nda bir gece kulübünde kadınların köle olarak gösterildiği ve müstehcen hareketler sergilendiği ortaya çıktı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam 32 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yapılan baskına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

DHA24 Ekim 2024 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda 'müstehcen parti' düzenlenen gece kulübü baskınında çok sayıda gözaltı! Detaylar kan dondurdu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda bir internet sitesi aracılığıyla şüpheliler Tolga T.(33) ve Laden S.'nin(29), cinsel içerikli müstehcen partiler düzenlediğini tespit etti. Takibe alınan internet sitesinde parti için 250 lira karşılığında bilet satıldığı belirlendi.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ ŞÜPHELİLERLE İLETİŞİME GEÇTİ

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri site üzerinden müşteri gibi iletişime geçtiği şüphelilerle partinin yapılacağı yeri öğrendi. Savcılıktan alınan arama izinlerinin ardından Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Mis Sokak'ta bulunan bir gece kulübüne saat 20.30 sıralarında baskın yapıldı.

KAFESTE, KELEPÇEYLE BAĞLAMA

Polis kamerası tarafından görüntülenen baskın anlarında parti sırasında bir kadının köle olarak boynundaki tasmayla bağlandığı ve demir bir kafesin içine konulduğu öğrenildi. Ayrıca, kelepçe standına bağlanan bir kişinin, bir kadın tarafından işkence edildiği ve bu görüntülerin de kayda alındığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Polis kamerası tarafından görüntülenen baskın anlarında parti sırasında bir kadının köle olarak boynundaki tasmayla bağlandığı ve demir bir kafesin içine konulduğu öğrenildi. Ayrıca, kelepçe standına bağlanan bir kişinin, bir kadın tarafından kırbaçlandığı ve bu görüntülerin de kayda alındığı tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis partiye katılan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 32 kişiyi gözaltına aldı. Müşteri olarak gece kulübünde bulunan 23 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Partiyi organize eden, ve partide çalışan 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YABANCI UYRUKLU MÜŞTERİLERE SINIRDIŞI

Serbest bırakılan müşteriler arasında bulunan 4'ü kadın 4'i erkek yabancı uyruklu 8 kişi deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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