Güncel

Beyoğlu'nda nefes kesen kurtarma operasyonu

Beyoğlu'nda tünel girişindeki dar alana sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren yoğun çabası sonucu hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Beyoğlu'nda nefes kesen kurtarma operasyonu
Beyoğlu'nda, tünel girişinde bulunan dar alanda sıkışan kişi, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde yoldan geçen vatandaşın dar alanda bir kişinin bağırdığı yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin iki duvarın arasında sıkışıp, yaralandığını belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

Matkap ve balyoz kullanarak, duvarı delen ekipleri, bu kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Vücudunda çizikler bulunan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

