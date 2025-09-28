İSTANBUL 21°C / 16°C
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

28 Eylül 2025 Pazar 16:49
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 6 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kısa sürede binanın üst katlarına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otelde konaklayanları dışarıya çıkardı.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otelde hasar oluştu.

