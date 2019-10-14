Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi
Beyoğlu'nda meydana gelen patlama sesinin ardından polis araştırma başlattı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'taki bir marketin yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sokakta incelemelerde bulunan polis ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.
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