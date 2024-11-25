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Beyoğlu'nda polise 'biber gazlı' saldırı: İzinsiz eylemde çok sayıda gözaltı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, eylem yasağına uymayan göstericiler, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi. İzinsiz eylemde çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, polise biber gazıyla saldırıda bulunuldu. O anlar kameralara yansıdı.

DHA25 Kasım 2024 Pazartesi 23:42 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda polise 'biber gazlı' saldırı: İzinsiz eylemde çok sayıda gözaltı
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İstanbul Valiliği'nin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilerek kapatıldı.

Bu kapsamda saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi'nden Taksim Tünel Meydanına çıkmak isteyen grubu durduran polis, uyarıları dikkate almayarak yürüyüşe devam etmek isteyen grubu gözaltına aldı.

POLİSE BİBER GAZI SIKTILAR

Çevik Kuvvet polisi Karaköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir başka gruba izin vermedi.

Polis tarafından etrafı çevrilen gruptaki bazı eylemciler polise biber gazı sıkarak boya fırlattı.

O anlar kameralara yansırken göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Bu grubun ardından Karaköy Meydanı'nda toplanan bir diğer grup da polis tarafından yapılan uyarıları sonucu dağıtıldı. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis midibüsleriyle emniyete götürüldü.

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