İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Beyoğlu'nda caddede rastgele ateş açtı

İstanbul Beyoğlu'nda kimliği belirsiz bir şahıs sabahın erken saatlerinde bir ticari taksiden indikten sonra caddede rastgele 2 el ateş açtı. Kurşunlar o sırada börekçiye girmek için taksiden inen bir sürücünün aracına isabet etti. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

IHA27 Temmuz 2024 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda caddede rastgele ateş açtı
ABONE OL

Olay, saat 06.05 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Küçük Piyale Mahallesi'ndeki Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla rastgele 2 el ateş etti. Kurşunlar o sırada börekçiye gitmek için başka taksisinden inen sürücü Yusuf Mirzeoğlu'un bulunduğu 34 THT 04 plakalı araca isabet etti. Bu sırada meslektaşı İsmail Yağmur ile kahvaltı yapmak için börekçiye gelen Yusuf Mirzeoğlu büyük panik yaşadı. Ateş açan şahıs ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri de kurşunlama olayı ile ilgili incelemelerde bulundu. Ateş açan şahsın caddenin karşısında kendisine ait olan dükkana doğru kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri ateş açan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kurşunlanan taksinin sahibi olan Mustafa Buruş, "Buraya 2 arkadaşımız arabalarını çekmişler. İkisi de bizim araçlar. Ben evdeydim. Çağırdılar, 'Arabayı kurşunladılar' dediler. Rastgele edilmiş. Ticari taksiden inmiş, arkasını dönmüş, silahıyla takır takır ateş etmiş. Aracın tamponundan girmiş, motoruna doğru gitmiş. Radyatörler patlamış. Şu karşımızdaki dükkanın sahibiymiş. Dükkana girmiş şu anda kapıyı açtı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Tanıdık birisi değil. Adamı görmedik bile. Şoför de görmedi" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.