Beyoğlu'nda sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin Beyoğlu'nda yürüttükleri çalışmalarda, Bülbül Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki imal edildiği belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda M.Ç adlı şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada satışa hazır 253 adet 1 litrelik sahte içki, 7 bidonda toplam 161,7 litre sahte içki, 456 boş alkol şişesi, 991 sahte bandrol, 361 alkol şişesi kapağı, 2 litre kimyasal madde ile bir miktar para ele geçirildi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten emniyette 4 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.