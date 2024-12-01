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Güncel

Beyoğlu'nda silahlı kavga: Kendi bacağına sıktı

Beyoğlu'nda iki husumetli arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflardan biri silahıyla ateş açarken yanlışlıkla kendini yaraladı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda silahlı kavga: Kendi bacağına sıktı
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Alınan bilgiye göre, 23 Kasım'da, Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'ndeki bir çorbacıda Ahmet K. ile Eren A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, taraflar arasında arbede yaşandı.

Kavga sırasında Ahmet K, montundan çıkardığı silahın ateş alması sonucu kazara kendini bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmet K. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra yakaladıkları Eren A. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan Ahmet K'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Güvenlik sorgulamalarında Ahmet K'nin 18, Eren A'nın ise 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, kavga anları işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ahmet K'nin, Eren A. ile kavgası sırasında montundan silahını çıkarması ve bu kişilerin birlikte yere düştüğü anlar yer alıyor.

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