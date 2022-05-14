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Güncel

Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda arama noktasında yapılan kontrolde, bir kişinin üzerinde 3 tabanca bulundu.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:07 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde dün gerçekleştireceği program öncesinde kurulan arama noktasında durumundan şüphelenilen M.A.K. (23), güvenlik güçlerince durduruldu.

M.A.K'nin üzerinde yapılan aramada, belinde 3 tabanca ve bu silahlara ait toplam 9 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Malatya'da kasten yaralama, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, sahtecilik, dolandırıcılık, parada sahtecilik ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu ve hakkında herhangi bir arama kararı bulunmadığı tespit edildi.

M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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