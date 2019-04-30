Beyoğlu'nda yangın
Beyoğlu'nda ahşap metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- AA
İstiklal Mahallesi İlham Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri köpükle müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yan tarafındaki ahşap binaya sıçraması önlenerek söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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