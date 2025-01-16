Beyoğlu'nda zincirleme kaza! Sürücü kaçtı

Örnektepe Mahallesi, Yeniyol Sokak'ta sabah saatlerinde yokuş aşağı ilerleyen 34 EDG 519 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 3 araca çarptı.

İlerlemeye devam eden kamyonet, park halindeki bir araca vurarak durabildi. Bu aracın da arkasındaki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

7 araç ile kamyonetin hasar gördüğü kazanın ardından kamyonetin sürücüsü bölgeden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sokağı kapatarak inceleme yapan polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışması sürüyor.

