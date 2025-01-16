İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4666
  • EURO
    36,6474
  • ALTIN
    3078.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Beyoğlu'nda zincirleme kaza! Sürücü kaçtı

Beyoğlu'nda kontrolden çıkarak 7 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olan kamyonetin sürücüsü, aracı bırakarak kaçtı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda zincirleme kaza! Sürücü kaçtı
ABONE OL

Örnektepe Mahallesi, Yeniyol Sokak'ta sabah saatlerinde yokuş aşağı ilerleyen 34 EDG 519 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 3 araca çarptı.

İlerlemeye devam eden kamyonet, park halindeki bir araca vurarak durabildi. Bu aracın da arkasındaki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

7 araç ile kamyonetin hasar gördüğü kazanın ardından kamyonetin sürücüsü bölgeden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sokağı kapatarak inceleme yapan polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışması sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.