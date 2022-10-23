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Güncel

Beyoğlu'ndaki bilezik cinayetinin şüphelisi komşu çıktı

Beyoğlu'nda dün yaşanan olayda hırsızlık amacıyla girdiği evde Mevlüde A(66)'yı öldüren cinayet şüphelisi Baran Ü. polis ekipleri tarafından yakalandı. Kuyumcuda bilezikleri bozdururken güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Baran Ü. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA23 Ekim 2022 Pazar 18:01 - Güncelleme:
Beyoğlu'ndaki bilezik cinayetinin şüphelisi komşu çıktı
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Kulaksız Mahallesi Yağhanesi Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında oturan Mevlüde A.(66) evine giren kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Şüpheli ya da şüpheliler kadının bileziklerini alarak kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Baran Ü. olduğu belirlendi. Öldürülen kadının komşusu olduğu tespit edilen Baran Ü.'nün, cinayetin hemen ardından üstünündeki elbiseleri değiştirip, iş yerine uğradığı ardından Hasköy'de bulunan bir kuyumcuya gittiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Baran Ü.'nün motosiklet ile sokağa girip, çıktığı anlar ve çaldığı kuyumcuda bileziği bozdurması güvenlik kameralarına yansıdı. Bu tespitlerin ardından Baran Ü. aynı mahallede gözaltına alındı. Sorgulamasında cinayeti kabul etmeyen Baran Ü. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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