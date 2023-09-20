Beyoğlu'ndaki cinayetin zanlısının 11 silahı olduğu ortaya çıktı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana gelmiş, iddiaya göre, ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma büyüyünce Suat Beker silahını çıkararak, Arıcıoğlu'na ateş etmiş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arıcıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Suat Beker ise polise teslim olmuştu.

SUAT BEKER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Suat Beker'in emniyetteki ifadesinde, "Haydar ile birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Aramızda bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma vardı. Olaydan 1 gün önce de Haydar ofisime geldiğinde bu yüzden kavga etmiştik. Haydar Arıcıoğlu olay günü tekrar iş yerine geldi. Para yüzünden tartışma çıktı. Bir anda silahını çekti, bana doğrulttu. Ben de tabancamı çekip rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil kendimi korumaktı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beker, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

BEKER'İN OFİSİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI

Öte yandan polis, şüpheli Suat Beker'in ofisinde arama yaptı. Yapılan incelemelerde dolap ve çekmecede değişik çaplarda 7 tabanca, 1 av tüfeği ve bin 175 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs adına 9 tabanca, 2 tüfek olmak üzere toplam 11 adet ruhsat olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.