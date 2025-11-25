Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında yeni gelişme: İstinaf kararını verdi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Nisan 2024'te karara bağlanan 10'u tutuklu 36 sanıklı dava dosyasına yönelik cumhuriyet savcısı ile bazı sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesi, bombayı caddeye bırakan tutuklu sanık Ahlam Albashır'a yerel mahkemece verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1794 yıl hapis cezası kararında, usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini kararlaştıran daire, Albashır'a verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Ceza Dairesi, sanıklar Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Hüseyin Güneş, Mahmud Elabid, Mahmud El Yusuf, Süleyman Güder, Tareq Alkhatib, Ammar Jarkas, Ahmed Carkes ve Hazni Gölge hakkında verilen mahkumiyet kararlarını da usul ve yasaya uygun buldu.

Diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularının da esastan reddine karar veren daire, bazı sanıklar hakkında verilen hüküm kurulmasına yer olmadığı şeklindeki kararların da yerinde olduğuna hükmetti.

Sanıklar Hadice Alkurdia, Salih Carkes, Bakar Carkes, Hadir Carkes, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas hakkında verilen "suçluyu kayırma", Ahmed Carkes, ve Ammar Jarkas hakkında "suç delilini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçu yönünden verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan istinaf başvurularını kabul eden daire, eylemlerin bütünüyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçunu oluşturduğu gözetilmeden hüküm kurulduğunu belirtti.

Hükmün kanuna aykırı olduğunu belirten daire, bu sanıklar yönünden verilen kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

İddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırıldığı, patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtilmişti.

Sanıkların, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiğine, hakkında yakalama emri düzenlenip kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna dikkati çekilerek, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren, örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği aktarılmıştı.

FİRARİ SANIK HALİL MENCİ MİT'İN OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal el-Hacmaus'u yönlendiren ve yurt dışına kaçmasını sağlayan terörist sanık Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edilmişti. Menci, 22 Şubat'ta Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

YARGILAMA SONUCU VERİLEN CEZALAR

Davayı 26 Nisan 2024'te karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahlam Albashır'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, sanık Albashır'a ayrıca 99 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından da toplamda 1794 yıl hapis cezası ile 22 bin lira adli para cezası vermişti.

Mahkeme Albashır'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçu içerisinde eridiğine kanaat getirerek, bu suç yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetmişti.

DİĞER SANIKLARIN ALDIĞI CEZALAR

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fatma Berkel ve Ferhat Habeş'i "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım", "tasarlayarak, bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım" ve "silah sağlama" suçlarından toplamda 1035'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Tutuklu sanıklar Ammar Jarkas ile Ahmed Carkes'ı "göçmen kaçakçılığı", "suçluyu kayırma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından toplamda 17'şer yıl hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptıran heyet, sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan ise beraatine karar vermişti.

Heyet, Hüseyin Güneş, Mahmud Elabid, Mahmud El Yusuf, Süleyman Güder, Tareq Alkhatib'i "göçmen kaçakçılığı" suçundan 6'şar yıl hapis cezası ile 30'ar bin lira adli para cezası verirken, sanık Hazni Gölge'yi ise aynı suçtan 9 yıl hapis cezası ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanıklar Hüseyin Güneş, Bakar Carkes, Hadir Jarkas, Hatice El Kurdi, Salih Carkes, "suçluyu kayırma" suçundan 4'er yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatlerine hükmetmişti.

Heyet, diğer 12 sanığın ise üzerlerine atılı tüm suçlardan delil yetersizliği nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.

TUTUKLU SANIKLARDAN 4'Ü TAHLİYE EDİLMİŞTİ.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahlam Albashır, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Fatma Berkel, Ferhat Habeş ve Hazni Gölge'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanıklar Hüseyin Güneş, Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan ve Hasan Ali'nin ise tahliyesini kararlaştırmıştı.

Heyet, firari sanıklar Sabri Ok, Hülya Oran, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Bilal El-Hacmous, Velid Halil, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin ve Saliha Bişkin'in dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

Dosya, incelenmek üzere istinafa taşınmıştı.