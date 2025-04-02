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Beypazarı'nda yağış nedeniyle otomobil takla attı: Yaralılar var

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

IHA2 Nisan 2025 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
Beypazarı'nda yağış nedeniyle otomobil takla attı: Yaralılar var
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Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık yolu 16. kilometrede, Beypazarı istikametine giden 26 VD 148 plakalı otomobil, yağış nedeniyle

kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 3 kişiyi Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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