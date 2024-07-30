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Beyrut'ta şiddetli patlama! Hizbullah'ın üst düzey komutanı hedef alındı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Öte yandan işgalci İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

AA30 Temmuz 2024 Salı 20:08 - Güncelleme:
Beyrut'ta şiddetli patlama! Hizbullah'ın üst düzey komutanı hedef alındı
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BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

HİZBULLAH LİDERİ HEDEF ALINDI

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hedef aldığı ismin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr olduğu açıklandı.

  • Beyrut patlama
  • Dahiye bölgesi
  • Lübnan

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