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Beyşehir Gölü'nde yasa dışı sülük avına 73 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, milli park sahasında yasa dışı ve izinsiz sülük topladığı iddia edilen kişiye 73 bin 747 lira ceza kesildi.

AA25 Şubat 2020 Salı12:08 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:08

Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşildağ Mahallesi'nde, göl kenarındaki İskele mevkisinde, sazlıklar arasında ticari amaçla yasa dışı sülük topladığı iddia edilen D.A'yı suçüstü yakaladı.

Milli park sahasında yaklaşık 5 bin sülük topladığı öne sürülen D.A'ya, Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasındaki ekosistemi ve biyolojik dengeyi tahrip ettiği gerekçesiyle 73 bin 747 lira idari para cezası verildi.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından el konulan sülükler, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

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