İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2023 Pazar / 21 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beyşehir'de kaza yapan araç dere yatığa uçtu: 7 yaralı
Güncel

Beyşehir'de kaza yapan araç dere yatığa uçtu: 7 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan başka bir otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 15:15 - Güncelleme:
Beyşehir'de kaza yapan araç dere yatığa uçtu: 7 yaralı
ABONE OL

Kaza, Beyşehir'in Eylikler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.U. yönetimindeki 42 AAD 757 plakalı otomobil, köprüyü geçerken tali yoldan köy yoluna çıkan Z.A. yönetimindeki 42 APK 711 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 42 APK 711 plakalı araç sürüklenerek dere yatağına düştü. Kaza ihbarı üzerine adrese, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile araçlar içerisinde yolcu olarak bulunan S.Ö., A.S., Ö.E.U., H.H.Ö., R.Ö.U. yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Dere yatağındaki otomobil adrese çağrılan bir vinçle kaldırılarak kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.