Beytullah Çiçen, TÜGVA İstanbul İl Temsilciliğine getirildi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Genel kurulda TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği görevini Emrullah Şanlan'dan devralan Çiçen, yaptığı konuşmada, İstanbul'u karış karış gezeceklerini söyledi.

Yeni kadronun kenti ayağa kaldıracağını belirten Çiçen, "İstanbul'un 39 ilçesinde, 9 bine yakın mahallesindeki binlerce okulunda, Allah'ın davası sadece Türkiye'nin değil dünyanın dört bir tarafında ayağa kaldırılacak. İnanıyoruz ki 50 yıl sonra Türkiye dünyanın yıldızı olurken bugün ortaokulda Kur'an okuyan çocuklar, büyük kadroların, bu gördüğünüz gençlerin ve hanımefendilerin yetiştirdiği gençler olacak." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfın 81 il ve 571 ilçede faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden birine dönüştüğünü kaydetti.

Vakfı özetle insaniyet, hak ve hakikat mücadelesi olarak tanımladığını dile getiren Beşinci, "İstanbul'dayken yine surların önünde iki ay kadar mücadele edip askere komutanlık yapan, irade koyan çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in davası diyoruz. Tabii ki 'Dünya beşten büyüktür' diyerek Ayasofya'yı açan, Türkiye değil dünyaya muhalif olan Recep Tayyip Erdoğan'ın davası diyoruz. Elbette her zaman söyledik, davamızın sahibi Allah'tır. Gösterişimiz, muştumuz, fikrimiz, O'nadır. Onun rızası bize kafidir." diye konuştu.

"TÜGVA'YA TEŞEKKÜR EDERİM."



TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" olarak koyduğu hedefi kuracak gençliği, iradeyi, azmi, kararlılığı ve birikimi burada gördüğünü belirtti.

Kabaktepe, "Yine hiç kimse olmasa da hiç kimse sahip çıkmasa da on binlere, yüz binlere, milyonlara, inancına, değerine, ezanına, bayrağına sahip çıkan gençler yetiştiren TÜGVA'ya teşekkür ediyorum. Umutsuzluğun değil ümidin aşığı olan, yılgınlığın değil çalışkanlığı karakter haline getiren TÜGVA'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"İMAN VE CİHADINIZI SAKIN TERK ETMEYİN"



TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, merhamet dolu sesleri bekleyen insanlığın olduğu coğrafyanın çocukları olduklarını belirtti.

Göksu, "Bugün biz bütün insanlığın artık dünyanın değişimine şahitlik ettiği Recep Tayyip Erdoğan'ın coğrafyasındayız. Bu hesap dolu dünyada neyiniz olursa olsun hayatınızı ölçü koyacağınız iman ve cihadınız var. İman ve cihadınızı sakın terk etmeyin." dedi.

Genel kurula AK Parti İstanbul Milletvekilleri Adem Yıldırım, Yücel Arzen, Yıldız Konal Süslü, Tuğba Işık Ercan, Seda Gören Bölük, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile bazı davetliler katıldı.