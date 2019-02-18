Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Faraşin bölgesi Doğanyol köyü kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-1 operasyonunda teröristlere ait bir sığınakta 8 bidon içerisinde depolanan 22 bin biksi mühimmatı ele geçirildi.

Mühimmatlara el konulurken, teröristlere ait sığınak kullanılamaz hale getirildi.