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Bıçaklanan ortaokul öğrencisinin son anları! Can havliyle kafeye sığındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçakla öldürülen 15 yaşındaki çocuğun kafeye sığınma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 07:25 - Güncelleme:
Bıçaklanan ortaokul öğrencisinin son anları! Can havliyle kafeye sığındı
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Karşıyaka sahilinde 7 Haziran'da meydana gelen olay sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erdem Demir'in son anları bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bıçaklanan Demir'in yaralı halde kafeye sığınması, tutuklanan cinayet şüphelilerinden C.C'nin Demir'i kovalaması, şüphelinin bölgeden uzaklaştırılması ile Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer aldı.

- OLAY

Karşıyaka sahilinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Erdem Demir, kaldırıldığı hastanede 8 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.C. (18) ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K. (19), çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kavganın Erdem Demir ile C.C. arasında daha önceden bulunan husumetten kaynaklandığı öğrenilmişti.

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