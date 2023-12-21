Bıçaklanıp hastane önüne bırakıldılar: Karaman'da skandal olay

Karaman'da Üniversite Mahallesi Masal Parkı yanında saat 23.00 sıralarında vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan D.A.D., Y.D. ve N.S. isimli kişiler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce özel araçla getirildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne bırakılan yaralılar, görevliler tarafından fark ederek derhal tedavi altına alındı.



Onları bırakanlar ise hızla hastaneden ayrıldı.



Tedavileri devam eden şahıslardan muhtar olduğu öğrenilen D.A.D. adlı kişiyle Y.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayı aydınlatabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.