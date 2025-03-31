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Bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'da bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

IHA31 Mart 2025 Pazartesi 08:48 - Güncelleme:
Bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
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Olay, Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D., arkadaşı Nurettin Biçer'i (33) yanına alarak eski personeli olduğu restorana gitti. Restoranda M.D. ile iş yeri sahibi H.R.T. (56) ve oğlu İ.T. (26) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.D. ve Nurettin Biçer bıçaklanırken, kavgaya dahil olan restoran sahibinin yakını H.T. (55) ve oğlu A.T. (27) darp neticesinde yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nurettin Biçer kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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