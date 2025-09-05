Bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: Savcı Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda 3 Eylül'de yemek yediği sırada yanına gelen Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Kayhan için, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Kayhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.