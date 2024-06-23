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Biçerdöver tutuştu, 100 dekarlık buğday ekili alan kül oldu

Edirne'de, biçerdöverin tutuşması sonucu çıkan yangında 100 dekar buğday tarlası yandı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 17:24 - Güncelleme:
Biçerdöver tutuştu, 100 dekarlık buğday ekili alan kül oldu
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Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde bir buğday tarlasındaki hasat sırasında biçerdöverde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Biçerdöverden sıçrayan alevler tarlaya sirayet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Alevlerin sıçradığı yaklaşık 150 dönüm anız alanı da yangından etkilendi.

Yangın nedeniyle biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

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