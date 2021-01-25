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Biden sahiplendiği köpekler Beyaz Saray'a getirildi

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'in köpekleri ‘Champ' ve ‘Major'u Beyaz Saray'a taşıdı.

DHA25 Ocak 2021 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:25
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ABD'nin çiçeği burnunda Başkanı Joe Biden’ın ülkenin iç ve dış politikasında yapacağı değişiklikler tüm dünyada ilgiyle takip ediyor. Hayvan sevgisiyle tanınan Başkan Biden’ın yemin töreninden sonra “Champ” ve “Major” adlı iki Alman çoban köpeğini Beyaz Saray’a getirdi. ABD Başkanı Biden'a first lady Jill Biden da eşlik etti. Öte yandan, ABD'nin 44'üncü başkanı Barack Obama’nın çok sevdiği köpeklerinden Bill Clinton’ın Socks adlı kedisine, John F. Kennedy’nin kızına hediye edilen midilliden Franklin D. Roosevelt’in biricik dostu Fala’ya, Beyaz Saray’ın ev sahipliği yaptığı diğer evcil hayvanlar olarak yer aldı. ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump ise yüzyıldan beri evcil hayvanı bulunmayan ilk ABD Başkanı olarak görevini sürdürdü.

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