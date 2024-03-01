İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,4549
  • EURO
    33,9596
  • ALTIN
    2062.2
  • BIST100
    9193.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Biden'dan Sisi ve Temim görüşmesi! İsrail'in kurduğu ''kanlı pusu'' ele alındı
Güncel

Biden'dan Sisi ve Temim görüşmesi! İsrail'in kurduğu ''kanlı pusu'' ele alındı

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşmelerde, yardım beklerken İsrail saldırısında öldürülen Gazzelilerle ilgili olayın 'trajik' ve 'korkutucu' olduğu vurgulandı.

AA1 Mart 2024 Cuma 04:07 - Güncelleme:
Biden'dan Sisi ve Temim görüşmesi! İsrail'in kurduğu ''kanlı pusu'' ele alındı
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Sisi ve Sani ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü, Gazze'deki son durumu değerlendirdikleri bildirildi.

Açıklamada, Biden'ın, iki liderle görüşmesinde, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasının hızlıca devreye girecek ve 6 hafta kadar sürebilecek ateşkese zemin olacağını, bu sürecin sonunda da daha yapıcı yeni aşamaya geçilebileceğini belirttiği aktarıldı.

Liderlerin görüşmede, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda daha etkin neler yapılabileceğini değerlendirdikleri, bu konuda beraber çalışma iradesine vurgu yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, "Liderler ayrıca, bugün Gazze'nin kuzeyindeki trajik ve korkutucu olayı da ele aldı. Sivillerin hayatını kaybetmesinden duydukları büyük üzüntüyü paylaşan liderler, müzakerelerin bir an önce sonuçlanmasının ve Gazze'ye insani yardım akışının genişleyerek devam etmesinin önemi konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

  • Gazze saldırısı
  • Biden Es-Sisi görüşmesi
  • İsrail trajedisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.