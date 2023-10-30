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BİK ve AFAD'dan depremzede gazetecilere destek

Kahramanmaraş'ta, depremlerden etkilenen gazetecilere Basın İlan Kurumu (BİK) ve AFAD tarafından bilgisayar, fotoğraf makinesi, yazıcı ve büro malzemesi desteği verildi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
BİK ve AFAD'dan depremzede gazetecilere destek
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Gaziantep BİK Şube Müdürü Hikmet Said Güngör, AFAD İl Müdür Yardımcısı Ümit Doğan, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen programda depremzede gazetecilerle bir araya geldi.

Şube Müdürü Güngör, yaşanan felaketin tüm meslek gruplarını olumsuz etkilediğini belirterek, AFAD işbirliğiyle Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren BİK'e kayıtlı 15 medya kuruluşuna gazetecilik faaliyetlerini yürütebilmeleri için fotoğraf makinası, yazıcı, kamera ve büro malzemesi desteği sağlandığını ifade etti.

Doğan da gazetecilerin deprem döneminde şehirden ayrılmayarak önemli görevler üstlendiğini belirterek, sıkıntıların aşılması sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gazetecilere ekipmanları teslim edildi.

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