Bilal Erdoğan: 2023 yılında 5500 öğrenciye burs tahsisi gerçekleştirdik

Bilal Erdoğan, Haliç Üniversite Konferans Salonu'nda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53'üncü Olağan Genel Kurulu'nda, medeniyetin eşsiz birikimini geleceğe taşıma ve insanlığa ışık olma yolculuklarının, 1951 yılında İlim Yayma Cemiyetiyle başladığını belirtti.



1973 yılında ise İlim Yayma Vakfının kurulmasıyla yeni bir merhaleye ulaşıldığını hatırlatan Erdoğan, on yıllar önce iman dolu yüreklerin ikra emrine kendini vakfetmesiyle medeniyetin her köşesine ilim tohumları düştüğünü, bu tohumların insana, doğaya ve kainata duyulan okuma aşkıyla filizlendiğini kaydetti.

İlim Yayma Vakfının, ilim yolunda yorulmadan gayret gösteren, zorlukları inançlarıyla aşan güzide insanların eseri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Vakıf, senedimizde ifade edilen 'memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasını teşvik etme' ülküsüne adanma hikayesidir. Yarım asrı aşan tarihimizde memleketimize nice değerler kazandırdık, nice fidanlar yetiştirdik. Yurtlarımız, burslarımız, yayınlarımız ve akademik desteklerimizle, ilmin bu toprakların dört bir yanında var olmasını sağladık." dedi.

Erdoğan, kurulduğu günden bugüne Anadolu'dan İstanbul'a gelen lisans öğrencilerine yurt hizmeti sağlayan vakfın, zamanla akademik ihtiyaçlar doğrultusunda, tüm STK'lere örnek olacak şekilde, sadece lisansüstü öğrencilerine yönelik bir misafirhane kurduğuna da dikkati çekti.

Bu misafirhaneyi yıkarak Vefa semtinin tarihi yapısına uygun, genel merkezin de içinde bulunduğu 200 kapasiteli yurdu öğrencilerin hizmetine sunduklarını aktaran Erdoğan, yurt hizmetlerine, 2 yıl önce devraldıkları İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kız ve Erkek Yurtlarına ek olarak, Süleymaniye'de Fevha İş Hanı'nın yerine 111 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdunu inşa ederek devam ettiklerini dile getirdi.

Vefa Lisans Yurdu'nu yeniden inşa çalışmalarının devam ettiği, Nuri Paşa Konağı'nı da semte yeniden kazandırdıkları ve vakıf genel merkez binasının yanındaki araziye 50'inci yıl anısına yapılacak kütüphane inşa sürecine başladıkları bilgilerini paylaşan Erdoğan, Türkiye deprem bölgeleri başta olmak üzere farklı illerde kütüphaneye ihtiyaç duyan 50 okula, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 50'inci yıl kütüphanelerinin yapım çalışmalarına başladıklarını da kaydetti.

- AKADEMİK İLERLEMEYE 4 MİLYON LİRALIK KATKI



Erdoğan, araştırma bursları ve yurtdışı destekleriyle, akademik çalışma yürütenlere katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Tüm burs kalemlerimizi göz önüne aldığımızda 2023 yılında 5500 öğrenciye burs tahsisi gerçekleştirdik. Yine vakfımız bu dönem, araştırmacıların akademik imkanlardan faydalanabilmesi adına yurt içi ve dışı proje bazlı olarak, araştırmanın özgün değerine göre 4 milyon lira tahsis ederek ülkemizin akademik alanda ilerlemesine katkı sunmayı sürdürüyor."

Sayılı vakıf üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin 10 bin 400 öğrencisiyle eğitim-öğretim hayatına devam ettiğini anlatan Erdoğan, üniversiteye tam burslu olarak kaydolan başarılı öğrencilerin burs bedellerinin bağışçıları tarafından karşılanmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını, kurucu ve bağışçıların müzen olana kadar en az bir öğrencinin eğitim giderlerini üstlenmesini amaçladıklarını ifade etti.

Tüm yurtların yanı sıra, İstanbul Teknik ve İstanbul üniversitelerinin birer yemekhanesinde öğrencilere ramazan ayı boyunca bağışçılar yoluyla iftar verecekleri duyurusu da yapan Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri ile kıymetli akademisyenlerin marifetlerini görünür kıldıklarını, gençleri ilim yolunda olmaya teşvik ettiklerini, ödül vermelerinin azimle kazandıkları başarının nişanesi olduğunu ve her adımlarında hizmetlerine devam ettiklerini dile getirdi.

- "ARTIK İNSANLIK İSRAİL NAZİLİĞİ İLE YÜZLEŞİYOR"



İlmi yeryüzüne hakim kılmak için çabalayan bir ümmetin neferleri olduklarını belirten Erdoğan, Filistin'de katliam yapan İsrail ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz, ilmi her daim insanlığa hizmet etmek ve insanı yaşatmak için öğrenir ve öğretiriz. Bugün soykırımcı İsrail'in yaptığı gibi yıkmak, yok etmek ve tüketmek için değil. 5 aydır insanlık olarak tarifsiz acılara tanık oluyoruz, insanlığın inşa ettiği değerlerin Filistin'de yerle yeksan edildiğini görüyoruz. Soykırımcı İsrail, sadece Gazze'yi değil kendi tarihini ve doğacak olan çocuklarının geleceğini de yok ediyor. Artık insanlık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor. Dünyanın ürettiği bütün savaş teknolojisini masum insanları ve küçücük çocukları öldürmek için kullanıyor. Halbuki her daim ifade ettiğimiz gibi; ilim oldurmak içindir, öldürmek için değil."

İlim Yayma Vakfının, tarihinden aldığı birikimle çok daha büyük başarıların sahibi olacağını söyleyen Erdoğan, vakfın insanlığa değer katacağını, cihana adalet ve hoşgörü öğretecek nice güzel insanın yetişmesine vesile olacağını da sözlerine ekledi.