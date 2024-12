Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde, eğitimde yapay zeka ve dijital becerilerin etkisinin derinlemesine ele alındığı YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi (YETZ'24) düzenlendi.

"Yapay zeka ve dijital beceriler ışığında eğitim" temasıyla düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı programda, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan konuşma yaptı.

Vakıf bünyesindeki okullara dikkati çeken Erdoğan, hepsinin farklı alanlardaki tecrübelerini, birikimlerini bir araya getirmeye karar verdiklerini aktardı. Gelinen noktada birçok alanda Türkiye'de öncü denilebilecek uygulamalar ortaya koyan bir eğitim vakfı olarak yollarına devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, okullardaki çalışmalara değindi.

Erdoğan, 2015'te "Türkiye'de yeni bir müfredat çalışması yapılsa nasıl olması gerekirdi?" sorusu üzerine başlattıkları çalışmalarla ilgili olarak, "Bütünlükçü bir yaklaşımla aslında derslerin birbiriyle bağlantısı olması gerektiğini, birbirinden beslenmesi gerektiğini düşünen bir yaklaşımla ortaya koyduğumuz bir çalışma. Biz 10. yılımıza yaklaşıyoruz, belli bir noktaya kadar getirdik, geliştirdik. Şimdi bütün öğretmenlerimizin bunu daha iyi uygulaması için özellikle çalışıyoruz." diye konuştu.

21. yüzyılda eğitimin gitmesi gerektiği yolun ortada olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık kazanım temelli değil beceri ve yetkinlik temelli bir eğitim yaklaşımının gerekli olduğunu görüyoruz. Gerçekten bütün öğrencileri birbirine benzetmeye çalışan değil, bütün öğrencilerin kendine has güçlü yönlerinin, kendine has kıymetlerinin olduğunun farkına varıp onları işlemeye çalışan bir eğitim yaklaşımının gerekli olduğunu gördük. Elbette ki ne kadar yetkinlikle donatırsanız donatın insanın her şeyden önce insan olması gerektiğini ve bir insanı diğer canlılardan üstün kılan hasletlerin ön planda olması gerektiğini kaçınılmaz olarak eğitimde, merkezde yer alması gerektiğini yine biz yaklaşımımızın merkezine koyduk ve Türkiye Maarif Modelinin de buna ne kadar önem verdiğini görüyoruz."

- "HER YIL DEVAM EDEN GELİŞME ASLINDA DAHA İYİ NOKTAYA GELECEĞİMİZİN HABERCİSİYDİ"

Erdoğan, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA), 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye'nin ön sıralarda yer alarak dikkatleri çektiği Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına değindi.

TIMSS sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi Türkiye'nin son 20 yılda eğitimde istikrarlı bir şekilde çıtayı yükseğe koyduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Her yıl devam eden gelişme aslında bizim daha iyi noktaya geleceğimizin de habercisiydi -son sonuçlar tabii aslında kamuoyu bunları ne kadar farkında, ne kadar takdir ediyor çok takip edemiyorum- ama Türkiye şu anda birçok Avrupa ülkesinin önüne geçmeyi başardı. Bazı dallarda ilk sıraya, bazı dallarda ilk üçe, bazılarında ilk yediye yerleşti. Bu OECD ülkeleri içinde dünyada referans alınan bir eğitim çıktıları araştırması olduğuna göre artık Türkiye olarak eğitimde bir aşağılık kompleksine bizim için gerek kalmadığını, artık eğitimdeki başarımızın üzerine neyi koyacağımızı konuşabiliriz."

Erdoğan, teknolojinin bir de felsefi boyutuna dikkati çekerek, distopik filmlerde robotların dünyayı istila etmesi, yapay zekanın dünyaya hakim olmasının işlendiğini aktardı.

Robotların dünyayı istila etmesinden, yapay zekanın insanları yönetmesinden ziyade insanlığı kaybetme riskiyle hesaplaşılması gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"İnsanı insan yapan, hayvanlardan, makinelerden, diğer yaradılıştan farklı kılan özelliklerimizi bütün bu teknoloji, iletişim çağında nasıl koruyacağız? Bunu da eğitimcilerin çok ciddi düşünmesi, konuşması, tartışması gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan çocuklarımızı teknolojinin nimetleriyle daha iyi geliştirmeye, eğitmeye ve terbiye etmeye elbette çalışacağız. Diğer taraftan da insanın da teknolojiyi eğitmesi gerektiğini, teknolojinin de insanın dokunuşuna ihtiyaç duyduğunu hiçbir zaman unutmayacağız."

- "BİRÇOK PLATFORMDA VERİYE DAYALI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRMEDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİK"

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay ise Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesindeki maddeleri hatırlatarak, yaptıkları çalıştay ve zirvelerle eğitimcilerin bu alana ilişkin becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilere yönelik çalışmalara değinen Oktay, "Öğrencilerimizi de aynı şekilde, eğitim teknolojilerine, eğitim müfredatına entegre etmiş ve bugün birçok platformda veriye dayalı eğitimi gerçekleştirmede önemli aşama kaydettiğimizi görüyoruz. Bugün bu zirvede de yine eğitim teknolojilerine ilişkin hem yenilikleri hem yapay zeka alanındaki öğretmenlerin kullanacağı becerileri ve deneyimlerini birbirimizden öğrenmeye çalışacağız." dedi.

Oktay, eğitim teknolojilerinin artık eğitimin tam içinde, merkezinde yer almaya başladığını ve bu alanı önemsediklerini vurgulayarak, hem eğitim teknolojilerine olan yatırımlarda hem de YETEV okulları olarak bu alanda öğretmenlerin yetkinliklerini geliştirmek için kendilerine rehberlik eden, bu konuda fikirler veren ve destekte bulunan Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeni teknolojileri anlamanın yanı sıra bu alandaki güncel uygulamaları öğrenme fırsatı sunan zirvede, alanında uzman isimlerin söz aldığı panel, alana dair çalışmaların yer aldığı stantlar, teknoloji ve eğitimin pratiklerle ele alındığı atölyeler gerçekleştiriliyor.