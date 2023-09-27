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Bilal Erdoğan, Bakü'de şehitleri anma etkinliklerine katıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2. Karabağ Savaşı şehitlerini anma etkinliklerine katıldı.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
Bilal Erdoğan, Bakü'de şehitleri anma etkinliklerine katıldı
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Bilal Erdoğan, önce Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi'ni ziyaret ederek burada düzenlenen etkinlikte yer aldı.

Şehitlerin saygı duruşu ile anıldığı programda, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Etkinlik sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, eğitimin insan hayatındaki önemine değinerek, modern dünyada en büyük silahın güçlü eğitim olduğunu vurguladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetlerine değinen Erdoğan, öğrencilere Türk okçuluğunu anlattı.

Bilal Erdoğan daha sonra Azerbaycan İlahiyat Enstitüsünü de ziyaret ederek burada düzenlenen şehitleri anma etkinliğine katıldı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, öğrencilik yıllarına ilişkin tecrübelerini paylaştı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık da içinde bulundukları günlerin önemine değinerek, şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

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