Bilal Erdoğan: Çocukların etraflarında İngilizce duymalarını, görmelerini, okumalarını istiyoruz

YETEV, "İngiliz Dil Eğitimi'nde (ELT) Küresel Yaklaşımların Yerelleştirilmesi" temalı konferansın dördüncüsünü, "Her çocuk özeldir" sloganıyla Palet Okulları Çamlıca Kampüsünde gerçekleştirdi.

Bilal Erdoğan, konferansın açılışında, geleceğin yetişkinleri, liderleri olacak çocukların alacakları dil eğitiminin öneminden bahsetti.

İngilizce'nin dünyanın ortak dili olduğu ve çocukların iletişim kurabilmeleri için dil öğrenmeleri gerektiğini aktaran Erdoğan, çocukların erken dönemden itibaren ikinci bir dile ihtiyaç duyduklarını, o dili öğrenmelerinin kendileri için faydalı olacağını ve gelecekte pek çok kapı açacağını anlamalarının sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Çocuğa, 'dilin faydalı olduğu' iç motivasyonun verilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maria Montessori'nin deyimiyle; her bir çocuğu aktif hale getirebilirsek onlar için öğrenmeyi çok daha kolaylaştırmış oluruz. Siz zaten elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Tüm iyi kaynaklara, teknolojiye zaten sahibiz. Geriye sadece çocuklarda dil öğrenme konusunda iç motivasyonu sağlayabilmek kalıyor. Bu konuda sıkça vurguladığım bir diğer konu ise, çocuğu yabancı dille kuşatmak. Onu bu şekilde kuşatmak gerçekten çok önemli. Okul çevresinde, sınıflarda çocukların etraflarında İngilizce duymalarını, görmelerini, okumalarını istiyoruz."

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay da 9 kampüste yabancı dil eğitimini çok iyi bir durumda vermeye ve öğrencileri hazırlamaya devam ettiklerini belirterek, globalleşen dünyada kaynak ve metotları en yenilikçi yaklaşımla kullandıklarını dile getirdi.