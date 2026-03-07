Bilal Erdoğan Esenler'de Tayfa gençleriyle sahurda buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Esenler Belediyesi'nin gençlik yapılanması Tayfa grubunun 100 genciyle sahur programında bir araya geldi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Emrah Karayel de katıldı.

GENÇLERE YAZILIMA YÖNELİN TAVSİYESİ

Esenler'de düzenlenen programda gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Bilal Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı ve yeni nesil meslek alanlarına dair tavsiyelerde bulundu. Özellikle yazılım, bilgisayar mühendisliği ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan kaynağının önemine dikkat çeken Erdoğan, gençlerin bu alanlara yönelmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANIMIZ GİYİMİME ÖZEL İLGİ GÖSTERİR

Sohbet sırasında gençlerin merak ettiği soruları da yanıtlayan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisine dair samimi anekdotlar paylaştı. Bilal Erdoğan, babasının özellikle giyim konusunda oldukça titiz olduğunu belirterek, zaman zaman kıyafet tercihleri konusunda kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ve çoğu zaman onun beğendiği tarzda giyinmeye özen gösterdiğini dile getirdi.

GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN BİZ VARIZ

Programın ev sahibi olan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, gençlerle böyle bir buluşmayı gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esenler'de oluşturdukları Tayfa gençlik yapılanması ile binlerce gence ulaştıklarını belirten Göksu, gençlerin eğitimine ve kariyerine yönelik yeni projelerin de hayata geçirildiğini söyledi.

YAZILIMCI FABRİKASINA 9 BİN BAŞVURU

Göksu, yakın zamanda başlayacak istihdam odaklı Yapay Zeka ve Yazılımcı Fabrikası programlarına yaklaşık 9 bin gencin başvuru yaptığını belirterek, Esenler'de tüm imkânları gençlerin hayalleri ve hedefleri doğrultusunda seferber etmeye devam edeceklerini ifade etti.

81 NUMARALI ESENLER EROKSPOR FORMASI HEDİYE

Programın sonunda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Bilal Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir dönem formasını giydiği ve bugün Süper Lig hedefiyle mücadele eden Esenler Erokspor'un 81 ili temsilen hazırlanan 81 numaralı formasını hediye etti.