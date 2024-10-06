İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Ankara'da "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

"İSRAİL VİCDANLARDA MAHKUM OLDU"



24 TV'ye konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "1 yıldır soykırım devam ediyor. Bütün dünya bunun soykırım olduğunu kabul etti. Vicdanlarda İsrail mahkum oldu. İsrail bu soykırımla Gazze ve Filistinle sınırlı tutmadı. Lübnan'ı da Gazze gibi yerle bir etme girişiminde bulunmakta" dedi.

İsrail'in hayat hakkına çok ciddi bir tecavüzüyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Erdoğan, "Siyonist ideolojiyi benimseyen bütün Yahudilerin başka insanların malını, canını kendine helal gördüğünü görüyoruz. Bunun için soykırım devam etti ve ne zaman biteceğini de bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER BOYKOT FİKRİNE İNANSIN"



Boykotun önemine işaret eden Erdoğan, "Biz Türkiye olarak daha güçlü olmalıyız. Anadolu'nun kültürünü yeni nesillere aktarmak zorundayız. Bütün gençlerimizin boykot fikrine inanması lazım. Filistin eylemlerine giden gençleri işe almayan Yahudi sermayelerin diş fırçasını, diş macununu, sabununu, deterjanını evlerimize sokmamalıyız. Ben boykotun çok önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.