Bilal Erdoğan, İsmail Balaban'a ebedi sahibi olduğu altın kemeri takdim etti

Konfederasyonun Ümraniye'deki merkezinde düzenlenen törende Bilal Erdoğan, İsmail Balaban ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş açıklamalarda bulundu.

Elde ettiği başarıdan dolayı İsmail Balaban'ı kutlayan Erdoğan, "Güzel, kıymetli ve şık bir altın kemerimiz var. İsmail Balaban'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin en önemli pehlivanlarından biri. Türkiye'de geleneksel sporların güçlenmesi için çalışmalara devam edeceğiz. Festivalde 4 gün yağlı pehlivan güreşlerini yapmak ve başpehlivan düzeyinin altında güreştirmek istiyoruz. Daha genç pehlivanları teşvik etmeyi hedefliyoruz. İsmail Balaban, Etnospor Kültür Festivali'nin tek altın kemer sahibi olarak tarihe geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

6-9 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 6. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin de görüşlerini paylaşan Bilal Erdoğan, "Katılımcı memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu festivali gerçekleştirdik. Bundan önceki festivallere kadınların gelmesinde geride olduğumuzu tespit ettik. Kadın ve erkek olarak yarı yarıya katılımı sağladığımızı düşünüyoruz. Dijitali yakalamak için bazı deneyler yaptık. Geleneksel sporların yaşatılmasına yönelik bilincin arttığını görüyoruz. Lisanslı sporcu ve izleyici sayısındaki artışta bunu görüyoruz. Yağlı güreşlerin ekran süresi ve ödüllerin boyutu artmaya başladı. Geleneksel okçulukta iyi bir noktadayız. Olimpik okçulukta Paris 2024'te madalyalar bekleyecek noktadayız." şeklinde konuştu.



"Ata sporlarımızın güçlenmesi, Türkiye'nin sporda da güçlenmesine destek oluyor." diyen Erdoğan, "Yeni nesillerimizin, kültürünü daha iyi bilmesini sağlıyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. İstiyoruz ki yeni nesillerimiz, tarihini ve geçmişini bilsin. Etnospor Kültür Festivali'nde barışı ve dayanışmayı vurguluyoruz. Dünya barışına da bunun daha çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 8 Eylül'de 5. Dünya Göçebe Oyunları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek. Tüm vatandaşlarımızın takip etmesini hatırlatmak isterim." diye görüş belirtti.

Geleneksel sporlara ve yağlı güreşe verdiği katkı dolayısıyla Bilal Erdoğan'a teşekkür eden İsmail Balaban, "Ata sporlarımızın gelecek kuşaklara sevdirilmesi anlamında çok güzel işler yaptınız. Üç yıl üst üste birinci olarak altın kemerin ilk ve son sahibi oldum. Teşekkür ediyorum." dedi.

İsmail Balaban'ın yağlı güreşlerin en değerli sporcularından biri olduğunun altını çizen İbrahim Türkiş ise "Bu kemeri böyle önemli bir sporumuzun kazanması bizi mutlu etti. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.