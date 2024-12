Toplumsal Araştırma ve Düşünce Kulübü(TADÜK) tarafından düzenlenen TADÜK Kültür Günleri 'Bin Turna Kuşu' etkinliği, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi'nde düzenlendi. 'Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı' temasıyla düzenlenen etkinliğe İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Bilal Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasındaki ilişkilerde 100'üncü yıl. Bundan önce de Sultan Abdülhamid dönemine dayanan ilişkiler var. Gerçekten iki toplum arasındaki ilişkilerde hiçbir zaman bir arıza, tabirimi maruz görün, yaşanmamış. Gerçekten iki toplumu birbirine yakınlaştıran anılar var. Kültürel olarak bizi yakınlaştıran özelliklerimiz var. Hani belki çok basit ama işte ayakkabı çıkararak eve girmek, okçuluk geleneğimizde benzeşmeler var. Atlı okçuluğa kıymet veriliyor, savaş sanatlarına kıymet veriliyor. Üç kitap ehlinden olmamalarına rağmen tabiata, insana saygı, duayı bir hayat tarzı gibi gören bir yaklaşım ve bazı değerlendirmelere göre bizim göçmeden önce Orta Asya'dan komşuluk marifetiyle aslında birbirimizi tanıdığımız, dolayısıyla böylece 2 bin yıl önceye dayanan bir yakınlığımız var. Bugün de işte 100 yılı aşkın süredir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri, Türkiye-Japonya ilişkileri olumlu bir seyirde gelişiyor. Ama geldiğimiz noktadan daha iyi noktalara gidebiliriz. Aramızda çok büyük mesafe elbette var ama devir bu mesafelerin artık kısaldığı bir devir" ifadelerini kullandı.

"JAPONYA'NIN TEKNOLOJİK ÖNCÜLÜĞÜ TÜRKİYE'DEN DÜNYA COĞRAFYASINA DAHA HIZLI ULAŞABİLİR"

Erdoğan, Türkiye'nin insan gücünün Japonya için önemli olacağına değinerek, "Onun için bugün, burada öğrencileri de gördüğüme sevindim. Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Japonca hazırlık sınıfı var. Japonca eğitimi var. Arkadaşlarımız her sene bir grup Japonya'ya gidip orada dil eğitimini güçlendiriyorlar. Mezunlarını verecekler. Onlar mezunlarını vermeye başladıktan sonra bu iki toplumu birbirine daha da yaklaştırmak için bizim elçilerimiz, aracılarımız olacaklar. Onların içinden Japonya'da üniversiteye gidenler elbette olacak. Türk-Japon Üniversitesi biraz ağır aksak, biraz zorluklarımız var inşallah onu da hayat değiştirebilirsek gerçekten Japonya'nın belli noktalardaki teknolojik öncülüğü Türkiye'den dünya coğrafyasına daha hızlı ulaşabilir. Japon yatırımcıları Türkiye'deki yatırımlarından her zaman çok mutlu oldular, memnun kaldılar. Japonya'nın, dünyada en iyi performans gösteren fabrikalarının birçoğu Türkiye'de. Japonya'nın Türkiye'ye daha fazla yatırım yapabileceğini düşünüyoruz. Japonya'nın insan kaynağı ihtiyacını karşılamada da Türk milletinin çok iyi bir partner olabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki on yıllarda. Ama bu köprüleri kurmadan biraz daha belki elimizi çabuk tutmalıyız. Bu bakımdan İbn Haldun Üniversitesi gibi önemli bir uluslararası sosyal bilimler araştırma üniversitesindeki öğrencilerin, Japonya'yı, Japon kültürünü, Japonya'nın Türkiye için önemini, Japonya-Türkiye iş birliğinin dünya için anlamını kavramasına katkı sağlayacak bu güzel etkinlik" dedi.