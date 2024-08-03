İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2024 Cumartesi / 28 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilal Erdoğan: Klavye soytarılarının küstahlıklarına prim vermedik
Güncel

Bilal Erdoğan: Klavye soytarılarının küstahlıklarına prim vermedik

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ayasofya'da düzenlenen Filistin Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Sivillerin katledilmesi meşrulaştırılamaz. Klavye soytarılarının küstahlıklarına prim vermedik.' dedi.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 21:06 - Güncelleme:
Bilal Erdoğan: Klavye soytarılarının küstahlıklarına prim vermedik
ABONE OL

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Bu anlamlı buluşmayı öncülük eden Filistin'e destek platformuna, platformdaki sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şehitlerimizi bize şöyle tasvir ediyor: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rab'leri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duyarlar.

"KLAVYE SOYTARILARININ KÜSTAHLIKLARINA PRİM VERMEDİK"

İsmail Haniye ki hayatını halkının özgürlüğüne adamış bir kahramandır. Bu uğurda kendisi ve ailesi nice fedakarlıklar yaptı. Haniye aynı zamanda son ve meşru Filistin seçimlerinin seçilmiş başbakanıydı. 10 aydır barış için çalışan lider bir siyasetçiydi.

Sivillerin katledilmesi meşrulaştırılamaz. Klavye soytarılarının küstahlıklarına prim vermedik.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.