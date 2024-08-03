Bilal Erdoğan: Klavye soytarılarının küstahlıklarına prim vermedik

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Bu anlamlı buluşmayı öncülük eden Filistin'e destek platformuna, platformdaki sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şehitlerimizi bize şöyle tasvir ediyor: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rab'leri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duyarlar.

İsmail Haniye ki hayatını halkının özgürlüğüne adamış bir kahramandır. Bu uğurda kendisi ve ailesi nice fedakarlıklar yaptı. Haniye aynı zamanda son ve meşru Filistin seçimlerinin seçilmiş başbakanıydı. 10 aydır barış için çalışan lider bir siyasetçiydi.

Sivillerin katledilmesi meşrulaştırılamaz. Klavye soytarılarının küstahlıklarına prim vermedik.