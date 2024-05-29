Bilal Erdoğan: Okçular Vakfı, Türkiye'de okçuluğun gelişmesine katkı sağladı

Okçular Vakfının Okmeydanı'ndaki tesislerinde düzenlenen 12. Fetih Kupası'nın final müsabakalarını yerinde takip eden Bilal Erdoğan, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Okçular Vakfının kuruluşunun İstanbul'un fethine dayandığını belirten Bilal Erdoğan, "Her 29 Mayıs'ta Fetih Kupası'nı düzenliyoruz. Okçular Vakfı, Türkiye'de okçuluğun gelişmesine katkı sağladı ve ülkede geleneksel okçuluğun kurumsallaşması için çalışmalar yaptı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na daha fazla sporcuyla katılacağız. Okçular Vakfından 2 sporcu da şimdiden olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Bu durum fetih ruhunun uyanışı anlamına da geliyor. Bu merkeze gelen herkes, bu ruhla irtibat kuruyor." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, İsrail'in zulmünün devam ettiğini dile getirerek, "Olayın soykırım boyutunda olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenmek üzere. Birçok ülke, Filistin'i tanımak zorunda kaldı. Bu katliamların arkasında ABD başta olmak üzere batı medeniyetlerin tamamı var. Almanya'daki Holokost sebebiyle soykırım izni almış bir toplum var. Onun da arkasında duran koca bir batı medeniyeti var. Bu şartlarda devam edildiği takdirde uluslararası sistemin çöktüğünü göreceğiz. Çocukların ölmesinden dolayı da üzgünüz. Çocukların yaşadıkları hiçbir şekilde açıklanamaz. İsrail, Birleşmiş Milletler ortamında korunarak bunu yapıyor. Buradaki arkadaşlarımız, 'çocuklar ağlamasın ve hayatını kaybetmesin' diye oklarını atıyor. Umarım bu mesajı daha da güçlü bir şekilde verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.