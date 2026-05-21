Bilal Erdoğan, Özbek pilavı karıştırıp vatandaşlara ikram etti

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 8. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışının ardından alanda kurulan standları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti.

Festival kapsamında ikram alanını ziyaret eden Erdoğan, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışının ardından kadim Türk yemeği Özbek pilavının yapıldığı standa giderek konuklara pilav ikram etti.

Malzemeleri Özbekistan'dan getirilerek tamamen geleneksel yöntemlerle pişirilen pilav 4 gün boyunca 150 bin katılımcıya ikram edilecek.

Stand ziyaretinde Bilal Erdoğan'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalin ilk gününde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatları etkinlikleri düzenlendi.