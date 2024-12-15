İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Araftayız. Bir kere bu saatte ayakta olup, iki saat program yapıp yapmama meselesi bile arafta olmak için yeterli. Ama insan olmamızın doğası itibarıyla da araftayız.

BİLAL ERDOĞAN ARAFTA MI?



İlmi Yayma Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan: Araftayız. Bir kere bu saatte ayakta olup, iki saat program yapıp yapmama meselesi bile arafta olmak için yeterli. Ama insan olmamızın doğası itibarıyla da araftayız.#AraftaSorular pic.twitter.com/PjZOLVOqju — 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2024

TARİH DİZİLERİNE VURGU

Necmeddin Bilal Erdoğan, "Son dönemde çekilen tarih dizileri bizlere ecdadımızı doğru tanıtıyor. Geçmişini bilen bir millet olmanın avantajlarını bizlere kazandırıyor" dedi.

"ÖYLE KOLAY BİR UĞRAŞ DEĞİL"

Bir çalışmanın, bir işin hele hele iyi bir işin topluma mal olması, çok insan tarafından bilinmesi, fark edilmesi hiç öyle kolay bir uğraş değil. Çok kötü bir şey olduğu zaman çok insanlar biliyor. İletişimciler bile bunu tespit etmiş iyi haberlerle kötü haberlerin yayılma hızı arasında 6 yedi katlık bir fark var.

PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU#CANLI İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: İnşallah yeni nesiller bizim kültürümüzün ne kadar yüksek ve derin bir kültür olduğunun farkına varırhttps://t.co/42wm3TmSOI pic.twitter.com/zGpdb7jqw1 — Akşam Gazetesi (@Aksam) December 15, 2024

GENÇLERE KÜLTÜR TAVSİYESİ

Kültür konusunun hassasiyetine değinen Erdoğan, "İnşallah yeni nesiller bizim kültürümüzün ne kadar yüksek ve derin bir kültür olduğunun farkına varır" sözlerini söyledi.

#CANLI İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımız çok aranan bir hatipti. Hayatı kutlu bir davaya adamanın ne olduğunu anlayarak büyüdükhttps://t.co/DZTZhwmgvc pic.twitter.com/k7RiimfeoS — Akşam Gazetesi (@Aksam) December 15, 2024

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK ARANAN BİR HATİPTİ"

Başkan Erdoğan'ın siyasi kişiliğine değinen Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız çok aranan bir hatipti. Hayatı kutlu bir davaya adamanın ne olduğunu anlayarak büyüdük." ifadelerini kullandı.

#CANLI İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum halde normal vatandaş gibi yaşardım. Gönüllülük, kulüp gibi etkinliklerde devamlı çalıştım. Medyada çok fazla görünür olmak istemiyorum#AraftaSorular pic.twitter.com/TFAzklSLFH — 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2024

"MEDYADA ÇOK FAZLA GÖRÜNÜR OLMAK İSTEMİYORUM"

Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum halde normal vatandaş gibi yaşardım. Gönüllülük, kulüp gibi etkinliklerde devamlı çalıştım. Medyada çok fazla görünür olmak istemiyorum." dedi.

#CANLI İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Sabrımın öfkemden büyük olduğunu düşünüyorum. Unutmayı kesinlikle yeğlerimhttps://t.co/DZTZhwmgvc pic.twitter.com/BAe5uaRw0t — Akşam Gazetesi (@Aksam) December 15, 2024

"UNUTMAYI KESİNLİKLE YEĞLERİM"

Sabırlı bir kişiliğe sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Sabrımın öfkemden büyük olduğunu düşünüyorum. Unutmayı kesinlikle yeğlerim" dedi.

#CANLI İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Tabii ki helal etmiyorum. Helalleşme şöyle olur; benim hakkımı helal etme ihtimalim olan kişinin, çıkıp "Biz bunu yaptık ama yanlış yaptık" demesi lazım.#AraftaSorular pic.twitter.com/ew6J4vP98Y — 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2024

"TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHLE HESAPLAŞAMAMA SORUNU VAR"

Bilal Erdoğan, Türkiye'de hesaplaşma sorunun olduğuna vurgu yaparken "Türkiye olarak bizim yakın tarihle hesaplaşamama sorunumuz var" ifadelerini kullandı.

#CANLI İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Türkiye olarak bizim yakın tarihle hesaplaşamama sorunumuz varhttps://t.co/DZTZhwmgvc pic.twitter.com/fX3VH5eWmK — Akşam Gazetesi (@Aksam) December 15, 2024

ESKİ TÜRKİYE VURGUSU

Bilal Erdoğan eski Türkiye'de yapılan yanlışlara değinerek, "Yatılı okullarda dayak diye bir şey de vardı. İşte bunlar, geride kalan eski Türkiye'nin birçok yanlışı gibi, geride kaldı" dedi.

JET KRİZİ

Cumhurbaşkanının oğlu olduğunuz için bedel ödediniz mi sorusuna Bilal Erdoğan, "Jet krizinin olduğu dönemde, Rusya sözcüsü Cumhurbaşkanının oğlu DEAŞ petrolü satıyor dünyaya dedi. İtalya'da birden bire DEAŞ petrolünü satan kişi burada doktora yapıyor diye haberler çıktı. Bizim sınırımızda yaşanan bazı olan olaylar sebebiyle, Bologna'nun PKK destekçilerinin olduğu bir şehir olması dolayısıyla da okulun duvarına katil Erdoğan buradan defol yazdılar. Olay Amerikan Üniversitesi'nin İtalya kampüsünde gerçekleşti. O sene üniversite tez vs. yazıyorum, Master öğrencilerinin dersine giriyorum. Öğrencilerde beni pek fazla tanımıyorlar dolayısıyla bana tuhaf tuhaf bakmaya başladılar. İtalya devleti koruma verince Türk devleti de koruma verdi. Yani yaşanmaz bir hale geldi. Dolayısıyla doktorayı sürdüremedim." dedi.

BİLAL ERDOĞAN'DAN HELALLEŞME MESAJI

Erdoğan, "Tabii ki helal etmiyorum. Helalleşme şöyle olur. Benim hakkımı helal etme ihtimalim olanın çıkıp "Biz bunu yaptık ama yanlış yaptık" demesi lazım o hiç yok. Bizim hakkımızı helal etmeyeceğimiz veya başörtüsü zulmünü yaşayanların hakkını helal etmeyeceği insanlar çıkıp da bununla yüzleşmemiş bile, adam aynı kafada eline geçse yine aynısını yapacak." dedi.

Bilal Erdoğan eski Türkiye'de yapılan yanlışlara değinerek, "Yatılı okullarda dayak diye bir şey de vardı. İşte bunlar, geride kalan eski Türkiye'nin birçok yanlışı gibi, geride kaldı" dedi.

"'BİLAL BEY HAKKINIZI HELAL EDİN' DEDİLER"

Bilal Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'yle ilgili kimsenin bir endişesinin kalmadığı zaman, tanımadığım insanlar 'Bilal bey hakkınızı helal edin' dediler." dedi.

#CANLI İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Öğretmenlerimizle bir araya geldiğim zaman onları motive etmeyi çok önemli buluyorum. Türkiye'de eğitim konuşulduğu zaman hep yanlış konuları konuşuyoruz. Eğitimde somut çıktılar açısından çok iyi bir noktadayız#AraftaSorular pic.twitter.com/UvGhztt3BT — 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2024

"EĞİTİMDE SOMUT ÇIKTILAR AÇISINDAN ÇOK İYİ BİR NOKTADAYIZ"

Erdoğan, "Öğretmenlerimizle bir araya geldiğim zaman onları motive etmeyi çok önemli buluyorum. Türkiye eğitim konuşulduğu zaman hep yanlış konuları konuşuyoruz. Eğitimde somut çıktılar açısından çok iyi bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

#CANLI İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın bugün yaptığı 10 işin ikisini yapacak başka kimse yok. Bunun için üzülüyorum

#AraftaSorular pic.twitter.com/S9Bgc7O1KG — 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2024

CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPTIĞI 10 İŞİN 2'SİNİ YAPACAK BAŞKA BİRİ YOK

Fatih'in bedduasının milletin üzerinden kalkması, Karadeniz'deki doğal gaz yataklarının keşfi... Rabbim bu millete daha ne hediyeler bahşedecek... Batı bizim kendisine benzememizi ister. Onun gibi düşünmemizi ister. Biz, bunu istemiyor olmamız lazım. Ama maalesef bunları isteyenler var. Kurtuluş Savaşı'nda da bunları isteyenler vardı. Ama sonunda yine bu milletin orijinal kahramanlığı devreye girdi.

"FİLİSTİN MESELESİNİ SAVUNAN TEK LİDER TAYYİP ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin meselesini savunan tek lider olduğunu hatırlatan Bilal Erdoğan, "Sosyal medyada hiçbir dayanağı olmayan lakırtıya inananları aklım almıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin provokasyonu yapılmasına anlam veremiyorum." ifadelerini kullandı.

Neden yaptığımız doğru şeyler kıvanç duyamıyoruz övünemiyoruz. Türkiye dışında yaşayan insanlar bize hayırla dua ediyor. Filistin'deki şehidin annesi-babası Tayyip Erdoğan'a dua ediyor da, sen kalkıp Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını yeterli bulmuyorsun." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Dünyaya muhalefet ediyor" şeklinde konuştu.

#CANLI İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Kudüs'ün yeniden özgür olması, bizim varoluşumuzun bir parçası#AraftaSorular pic.twitter.com/MovBQI9Y0a — 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2024

"KUDÜS'ÜN YENİDEN ÖZGÜR OLMASI BİZİM VAR OLUŞUMUZUN PARÇASI"

Erdoğan şöyle devam etti:

Biz imparatorluğun çöküşünü yaşamışız. Bugün Libya'nın geleceği de bizim geleceğimiz için önem arz ediyoruz. Gazze'nin geleceği de bizim geleceğimde önem arz ediyor. Kudüs'ün yeniden özgür olması bizim var oluşumuzun bir parçası.

'AYA HEDEF KOYANLAR'A GÖNDERME

Türkiye'de aya ulaşmayı Türkiye'nin önüne hedef olarak koyanlar yine bu toprakların çocukları oldu. Namaz kılarsın kılmazsın ama kılana saygı duyarsın. Gavur bile inançlı insana saygı duyuyor.

Gardiyanımız Batı, biz de gardiyanına aşık gibi bir duruma düşmüşüz. O eziklik var ve bundan kurtulacağız.

1 OCAK 2025'TE FİLİSTİN'E DESTEK MİTİNGİ

Türkiye Gençlik vakfı olarak 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde sabah namazı bölge camilerinde kılındıktan sonra, Filistin'e Destek Mitingi için toplanacağız.