Bilal Erdoğan: Türk Dünyasının yakınlaşmasına çok önem veriyoruz

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletlerinden seçili üniversitelerin iş birliğiyle "Türk Dünyası İçin Yeni Bir Dönem Uluslararası Yaz Okulu" programının açılışı yapıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesinde, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan "Türk Dünyası İçin Yeni Bir Dönem" Uluslararası Yaz Okulu açılış programı düzenlendi. Programa; İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Dış Politika Ofisi Müdürü Cavid Veliyev, SOCAR-Türkiye CEO'su Elçin İbadov, Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi Rektör Yardımcıları Akram Umarov ve Gülnoza İsmailova, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın İstanbul diplomatik misyon temsilcileri ve Türk dünyasından üst düzey yetkililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İbn Haldun Üniversitesi, Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi'nin ev sahipliğinde, Özbekistan'daki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Azerbaycan'daki ADA Üniversitesi ve Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle, 29 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında "Türk Dünyası İçin Yeni Bir Dönem Uluslararası Yaz Okulu" düzenleneceği belirtildi.

27 ÜLKEDEN 294 BAŞVURU

Türk Dünyası Yaz Okulu'na, Türk Devletleri Teşkilatı ve SOCAR-Türkiye de destek verdi. Programa, 27 farklı ülkeden toplam 294 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasından ABD, Almanya, İngiltere, Çin, İran, Rusya, Hindistan, Polonya, Pakistan, Bulgaristan ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan 20 ülkeden 60 katılımcı seçildi. Yaz okulunda, çoğunluğu Türk devletlerinden olan ve Türk dünyası üzerine çalışan 14 akademisyen ve uzman ders verecek. İngilizce olarak yürütülecek olan programda, 14 ders ve toplam 42 saatlik dersler planlandı. Ayrıca, 3 panel ve bir eğitim programı da düzenlenecek.

"TÜRK DÜNYASININ, EKONOMİK, SİYASİ, SOSYAL YAKINLAŞMASINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, program sonrası basın açıklaması yaptı. Bilal Erdoğan, "2021 yılında kurduğumuz Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezimiz, 3 yıldır birçok akademik çalışmaya, seminere, sempozyuma ev sahipliği yaptı. Bugün burada 'Türk Dünyası Yaz Okulu' yapıyoruz. Türk Dünyasının geleceğini konuşacağımız, 20 ülkeden 60 kadar öğrencinin katıldığı yaklaşık bir hafta sürecek bir yaz okulu. Aslında üniversitemiz olarak bir Avrasya Çalışmaları alanında yüksek lisans programı yapmak istiyoruz. Bu programın dört Türk dünyası ülkesinde gerçekleşecek olan bir program olmasını hedefliyoruz. Bu yaz okulunda aslında yapmak istediğimiz Türk Dünyası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'nın bir provası niteliğinde. Burada uzmanlar, Türk dünyasının geleceğini tartışacaklar. Ve 20 ülkeden gelen öğrenciler de birbirleriyle bir network oluşturmuş olacaklar. Biz gerçekten Türk Dünyasının yakınlığına, ekonomik, siyasi, sosyal yakınlaşmasına çok önem veriyoruz. Üniversitemiz olarak buna oluşturulacak altyapının aslında çalışmasını yapıyoruz burada. Türk dünyası akademisyenlerinin birbiriyle daha yakın çalışmaları, üniversite öğrencilerinin birbirini daha çok tanımaları, bizim arzumuz. Bu anlamda bu yaz okulunun da güzel bir örnek olduğunu düşünüyoruz. 2 yaz okulunu bundan önce Bakü'de tertip ettik. Uluslararası tahkim üzerine yaptık. Bir tanesini de önümüzdeki dönemde yine Almatı'da belki yapmayı planlıyoruz. Sizlere takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde güçlenen iş birliğinin akademik yönünü inşallah bizler de İbn Haldun Üniversitesi olarak desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BU FAALİYETLER TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINI MEMNUN EDİYOR

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ise, "Türk devletleri Teşkilatı olarak İbn Haldun Üniversitesi ile farklı projeleri şimdiye kadar hayata geçirdik. Ve bugün de Türk Dünyası için yeni dönem mevzusunda, uluslararası yaz okulunun başlatılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki; bu yaz okulu, gençlerimizin, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bir araya gelerek Türk Dünyası'nın daha da birbirine yaklaşmasına ve iş birliğini daha da güçlendirmesine önemli katkı sağlayacaktır. Ve şunu da bildirmek isterim ki; bizim amaçlarımız Türk devletleri Teşkilatı Sekreteryası ve İbn Haldun Üniversitesi olarak Türk Dünyası'nın birleştirilmesi, daha da yaklaştırılması istikametindeki faaliyetleri üst üste yapıyor. Bu da bizim için memnun edici bir haldir" ifadelerini kullandı.