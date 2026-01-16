Bilal Erdoğan: Türkiye böyle yetişmiş gençlerin omuzları üzerinde yükselecek

Erdoğan, Nusret Bayraktar 4-6 yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti Gençlik ve Eğitim Merkezi Ardeşen Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İlim Yayma Cemiyetinin 4-6 yaş grubu başta olmak üzere gençlerin ve çocukların daha iyi yetişmesini destekleyecek bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

İlim Yayma Cemiyetinin Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Erdoğan, "Gerçekten nice güzel esaslı vatan evladının yetişmesine emek vermiş, nice hayırseverler tarlasından patatesi göndermiş, 'o çocuklar yeter ki okusunlar' diye onların beslenmesine, barınmasına destek olmuş." dedi.



Erdoğan, kurumun 75 yıldır sürdürdüğü çalışmalarında emeği olanları hayırla andığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah hepsinden razı olsun, Allah sayılarını artırsın. Bundan ileriye de 75 yıl boyunca bu milletin evlatlarını artık uluslararası, global, küresel düzeye taşıyacak işleri yapmamız lazım. Yapıyoruz da hamdolsun. İşte bugün biliyorsunuz T3 Vakfımız var. Selçuk Bayraktar Amerika'ya gitmiş, en iyi üniversitelerde eğitim almış. Orada dünyanın bu insansız hava araçları alanında bir numarası haline gelmiş ama bu yetkinliğini Amerika için değil, kendi vatanı, milleti, ülkesi için gelmiş Türkiye'de kullanıyor ve Türkiye'yi bu alanda zirveye taşıyor. Aynen onun gibi dünya çapında yetiştireceğiz artık. Yani hem vatanperver hem inançlı olacak, insana, eşyaya, hayvana, bütün yaratılmışlara saygı gösterecek hem de sahasında dünyanın en iyisi olacak."

İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Gençlik Vakfı ve Ensar Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmalara değinen Erdoğan, "Çocuklarımıza robotik, deneyap, programlama atölyeleri yapılıyor. Teknolojide bugün 1,5 milyon genç TEKNOFEST yarışmalarına bir senede katılıyor. Bu, hamdolsun ülkemizdeki güçlü eğitim altyapısı sayesinde mümkün oluyor. Hakikaten bugün Türkiye hem derslik başına düşen öğrenci hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünyanın en iyi ülkeleriyle yarışır hale geldi. Bu sayede de bu sonuçları alıyoruz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE BÖYLE YETİŞMİŞ GENÇLERİN OMUZLARI ÜZERİNDE YÜKSELECEK"

Bilal Erdoğan, daha iyi eğitilmiş bir nesilden daha iyi neticeler alınacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ama ne demiş büyüklerimiz? 'Allah'tan korkmayandan kork.' demiş. Onun için bu iyi yetişen yavrularımızın aynı zamanda içinde Allah korkusu olsun istiyoruz. Neden? Daha iyi insan olması için. Bugün eğer biz birilerine kızıyorsak, 'Şunu niye böyle yaptı, bunu niye böyle yaptı, şurada niye haram yedi?' diyorsak, içinde Allah korkusu olmadığı için onu yapmış demek ki. Onun için biz istiyoruz ki bu toplumun içinde Allah korkusu olanların sayısı artsın.



Bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş. Onun için biz bunu başardığımız zaman inanıyorum ki dünyaya örnek bir toplum olacağız. İşte onun için de ne diyor Cumhurbaşkanımız? 'Türkiye Yüzyılı' diyor. Evelallah 21. yüzyıla damgasını vuracak bir Türkiye böyle yetişmiş gençlerin omuzları üzerinde yükselecek. Ben yeniden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırseverimiz Nusret Bey'e çok teşekkür ediyorum."

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise birçok yerde görev yapan ülkeye, millete ve devlete hizmet eden isimler yetiştirdiklerini söyledi.

Tülün, cemiyetin dünyaya açıldığını, Türkiye genelindeki 158 yurtta 18 bin civarında öğrencileri olduğunu, bunların yüzde 25'inin dışarıdan geldiğini belirterek, "Bunlarla da başka bir kapıyı açıyoruz şimdi. Büyük, güçlü devlete biz de katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Nusret Bayraktar 4-6 yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti Gençlik ve Eğitim Merkezi Ardeşen Şubesi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, İlim Yayma Cemiyeti İl Başkanı Ali Yazıcı, ilgililer ve davetliler katıldı.