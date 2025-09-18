İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TEKNOFEST'i ziyaret etti

Bilal Erdoğan , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret etti.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) standında gıda, tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi alan Erdoğan , daha sonra yayıncılık alanında ses yalıtım sistemleri üzerine geliştirilen uygulamaları deneyimledi.

Bilal Erdoğan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in, milyonlarca çocuğun ve gencin yerli ve milli teknolojiler üreterek hem Türkiye'nin yükselişine katkıda bulunmasını hem de dünyaya ve insanlığa faydalı işler yapma yolunda çalışmasını hatırlattığını ifade etti.

İsrail'in Filistin'deki soykırımına da değinen Erdoğan , "Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki dünyada pervasızca, herkesin gözünün önünde canlı yayında soykırım işleniyor. İnsanlık bunu durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Dünyada teknolojik bilimsel çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor ama dünyadaki adaletsizlikler giderilemiyor, savaşlar bitirilemiyor. Milyarlarca fakir insanın, gıda güvenliğinden mahrum olan çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştiremeyen, temiz suya erişimi olmayan insanların bu sorunları çözülemiyor. İnsanlığın bu ilerleme hikayesinde insancıl dokunuşa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

- "BU SENE, GEÇEN SENE GÖRMEDİĞİM ONKOLOJİYLE İLGİLİ BİR ALAN VARDI"

Bilal Erdoğan , TEKNOFEST'in sadece teknoloji yarışmaları, havacılık ve uzay festivalinden ibaret olmadığını, aynı zamanda insanı, barışı, huzuru merkeze koyan, yaşamanın keyiften ve zevkten ibaret olmadığını gösteren bir mesaj taşıdığını belirterek, "Dünyadaki adaletsizliklerin ve zulümlerin giderilmesi için Türkiye'nin güçlenmesi önem arz ediyor. Burada Türkiye'yi sadece savunma sanayi alanında değil başka sahalarda da güçlendiren dünyanın mahrumiyet bölgelerine de barışçıl bir şekilde bu teknolojileri paylaşmayı öngören bir zihniyetin yeşerdiğini görüyoruz. Bu bakımdan çocukların yüzlerindeki o heyecanı, gülümsemeyi görmek, buradan bir şeyler aldıklarını hissedebilmek bizi de heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Festivale ilişkin deneyimlerini de aktaran Erdoğan , şunları söyledi:

"Bu sene, geçen sene görmediğim onkolojiyle ilgili bir alan vardı. Finale kalan 24 takımın akciğer kanserine yönelik çalışmaları yarışıyordu, jüri hepsinin sunumlarını dinliyordu. O, bir farklılık olarak dikkatimi çekti. Öbür tarafta Tarım Teknolojileri Kümelenmesi çok kıymetli. Çünkü Türkiye'de tarım hep hamasetle ayakları yere basmadan konuşuluyor. Tarım teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunu, tarım sektörünün gelecek olduğunu, köylülük olmadığını, köylü-şehirli ayrımı olmaksızın toprağa, insana hizmet etmek isteyen, ticaretini yapmak isteyen insanlar için tarımda çok büyük potansiyel olduğunu göstermesi açısından ilgi çekici buldum."