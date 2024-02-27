İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1302
  • EURO
    33,8275
  • ALTIN
    2035.73
  • BIST100
    9334.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi
Güncel

Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Erdoğan'ın dedesinin cenazesi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde defnedildi.

AA27 Şubat 2024 Salı 08:22 - Güncelleme:
Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi
ABONE OL

Yaşlılığa bağlı nedenlerle İzmit'teki ikametinde 91 yaşında vefat eden 3 çocuk babası Ali Uzuner'in cenazesi, tarihi Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne (Yeni Cuma) getirildi.

Burada, Reyyan Erdoğan'ın babası Orhan Uzuner, Bilal Erdoğan ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Uzuner'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Uzuner'in çocukları, ailesi ve yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve vatandaşlar katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.