Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi

Yaşlılığa bağlı nedenlerle İzmit'teki ikametinde 91 yaşında vefat eden 3 çocuk babası Ali Uzuner'in cenazesi, tarihi Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne (Yeni Cuma) getirildi.

Burada, Reyyan Erdoğan'ın babası Orhan Uzuner, Bilal Erdoğan ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Uzuner'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Uzuner'in çocukları, ailesi ve yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve vatandaşlar katıldı.