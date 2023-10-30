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Bilanço artıyor! Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 13'e çıktı

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi, 50'den fazla kişi yaralandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Bilanço artıyor! Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 13'e çıktı
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, kazanın makinistin kırmızı ışıkta durmaması sebebiyle meydana geldiğini ifade etti.

Yetkililer, dün Andra Pradeş eyaletinin Vizianagaram bölgesi yakınlarında, bir yolcu treninin raylarda duran başka bir yolcu trenine çarptığı kazada ölü sayısının 13'e yükseldiğini belirtti.

Kaza sonucu 50'den fazla kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, 4 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenler arasında kazaya karışan trenlerden birinin makinisti ve makinist yardımcısının da bulunduğu bildirildi.

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