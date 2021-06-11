İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2021 Cuma / 1 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4113
  • EURO
    10,2074
  • ALTIN
    510.887
  • BIST100
    1463.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Bildiri' soruşturmasında 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı
Güncel

'Bildiri' soruşturmasında 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında, 1'i emekli tuğgeneral, 98'i emekli amiral 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı. Şüphelilerden 5'inin ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamadı.

DHA11 Haziran 2021 Cuma 14:17 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 14:17
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, 'Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1 maddesinde yer alan 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 4 Nisan'da resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ilk aşamada bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralin ifadesi alındı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Başsavcılık, daha sonra gruplar halinde, bildiride imzası bulunan şüphelileri ifadeye çağırdı. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugüne kadar 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı. Şüphelilerin tamamının ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldığı öğrenildi. Sağlık sorunları nedeniyle şüphelilerden 5'inin ise ifadesi alınamadı.

Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında ele geçirilen dijital materyallerin ve HTS kayıtlarının incelenmesine devam edildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.