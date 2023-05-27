2023 Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde oy verecek olan vatandaşların gözü kulağı YSK tarafından açıklanacak olan 2023 seçim sonuçlarına çevrildi. Peki Bilecik'te hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy aldı? Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları nasıl? İşte 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2023 Bilecik seçim sonuçları

BİLECİK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Türkiye, 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak.

Bilecik seçim sonuçları 2023, Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte açıklanmaya başlayacak. Saat 17.00'den itibaren sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları sayılacak. Bilecik seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanacak.