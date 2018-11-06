Bilecik merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Bilecik merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında bu sabah Ankara, İzmir, Kayseri, Erzurum, Kahramanmaraş, Tokat, Mardin, Şırnak, Niğde ve Bilecik illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları belirtilen 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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